Мостовой: «Положительно отношусь к тому, что мне скинутся на тренерскую лицензию»

Ряд людей готовы оплатить тренерскую лицензию бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому. Он отреагировал на это.

— Совершенно разные люди в соцсетях пишут о том, что готовы скинуться вам на обучение, на лицензию тренера. Как относитесь к материальной помощи болельщиков?

— Положительно. Конечно, положительно.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

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