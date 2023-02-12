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    Мостовой: «Положительно отношусь к тому, что мне скинутся на тренерскую лицензию»

    Ряд людей готовы оплатить тренерскую лицензию бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому. Он отреагировал на это.

    — Совершенно разные люди в соцсетях пишут о том, что готовы скинуться вам на обучение, на лицензию тренера. Как относитесь к материальной помощи болельщиков?

    — Положительно. Конечно, положительно.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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