Мостовой оценил уровень новичков «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферах клуба в зимнее трансферное окно. Москвичи подписали Ливая Гарсию и Пабло Солари.

«Ясно, что идет переплата за новичков. Это однозначно. Чтобы сейчас затащить футболиста хорошего уровня в наш чемпионат надо переплатить агентам, их друзьям, всем-всем. Для клубов, не выступающих в еврокубках, тратятся огромные деньги.

В футбольном плане Гарсия и Солари – футболисты хорошие. Посмотрим, что они покажут», – сказал Мостовой.