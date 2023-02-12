Кузманович: «В Италии у Кокорина все было очень-очень плохо»

Бывший игрок «Фиорентины» Здравко Кузманович оценил выступление форварда Александра Кокорина за команду.

— Последний раз я говорил о Кокорине, когда он был в «Фиорентине» и находился в очень тяжелом положении. Мое мнение — у него есть качества большого игрока, но в «Фиорентине» у него не получалось. Не знаю, как сейчас у него идут дела на Кипре, но в Италии все было очень‑очень плохо…

— Вообще‑то сейчас в кипрском «Арисе» у него дела идут очень даже хорошо!

— Правда? Это прекрасно! Надеюсь, он продолжит в том же духе, это хорошо для него. Повторюсь, у него есть отличные качества.

У Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 18 матчей, 8 голов, 4 ассиста.

Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

Кузманович уже завершил карьеру.

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