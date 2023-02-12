Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузманович: «В Италии у Кокорина все было очень-очень плохо»

    Бывший игрок «Фиорентины» Здравко Кузманович оценил выступление форварда Александра Кокорина за команду.

    — Последний раз я говорил о Кокорине, когда он был в «Фиорентине» и находился в очень тяжелом положении. Мое мнение — у него есть качества большого игрока, но в «Фиорентине» у него не получалось. Не знаю, как сейчас у него идут дела на Кипре, но в Италии все было очень‑очень плохо…

    — Вообще‑то сейчас в кипрском «Арисе» у него дела идут очень даже хорошо!

    — Правда? Это прекрасно! Надеюсь, он продолжит в том же духе, это хорошо для него. Повторюсь, у него есть отличные качества.

    • У Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 18 матчей, 8 голов, 4 ассиста.
    • Летом игрок должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • Кузманович уже завершил карьеру.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кураньи: «Я большой фанат Кокорина. Он понимает свои ошибки молодости»
    Николай Шпилевский: «Выкуп Кокорина не будет проблемой для «Ариса» 1
    Мамаев отреагировал на слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18748

      Cleaner 1 час назад

      Зато в Кофемании у Кокорина все было очень очень хорошо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11