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    Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ростов» (4:0)

    «Краснодар» в заключительном туре Зимнего кубка РПЛ переиграл «Ростов» с крупным счетом. Дубль у Кевина Ленини.

    Краснодарцы финишировали в товарищеском турнире вторыми. «Ростов» проиграл все матчи.

    Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ленини, 8; 0:2 – Кобнан, 42; 0:3 – Ленини, 59; 0:4 – Кордоба, 77.

    Результаты Зимнего кубка РПЛ

    Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20444

      Persona_non_Grata 48 минут назад

      Видимо Спартак раззадорил !)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +1208

      ScarlettOgusania > Persona_non_Grata 26 минут назад

      Писюков сглазил своим комментом про зимние титулы, дырявая лошара, за 3 игры 7 голов!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      ЗаЖиМ 1 час назад

      Ребята! Ну как так? За три матча ни одного гола???!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +3568

      Ziklop > ЗаЖиМ 29 минут назад

      берегут на РПЛ. лучше будет если в РПЛ будет забивать Ростов!

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