«Краснодар» в заключительном туре Зимнего кубка РПЛ переиграл «Ростов» с крупным счетом. Дубль у Кевина Ленини.

Краснодарцы финишировали в товарищеском турнире вторыми. «Ростов» проиграл все матчи.

Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ленини, 8; 0:2 – Кобнан, 42; 0:3 – Ленини, 59; 0:4 – Кордоба, 77.

Результаты Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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