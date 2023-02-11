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    Россиянин Тарасенко стал лучшим игроком дня в НХЛ. Он забил в дебютном матче за «Рейнджерс»

    Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко провел первый матч за клуб против «Сиэтла» (6:3).

    Россиянин открыл счет на третьей минуте первого периода. Тарасенко ассистировал его соотечественник Артемий Панарин.

    Тарасенко признан первой звездой игрового дня НХЛ (всего было четыре матча).

    • Россиянин пополнил «Рейнджерс» на этой неделе по обмену из «Сент-Луиса».
    • Тарасенко в 2019 году выиграл с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли.
    • Панарин и Тарасенко выигрывали молодежный ЧМ 2011 года – последний, когда победила Россия.

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    Источник: «Бомбардир»

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