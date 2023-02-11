Россиянин Тарасенко стал лучшим игроком дня в НХЛ. Он забил в дебютном матче за «Рейнджерс»

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко провел первый матч за клуб против «Сиэтла» (6:3).

Россиянин открыл счет на третьей минуте первого периода. Тарасенко ассистировал его соотечественник Артемий Панарин.

Тарасенко признан первой звездой игрового дня НХЛ (всего было четыре матча).

Россиянин пополнил «Рейнджерс» на этой неделе по обмену из «Сент-Луиса».

Тарасенко в 2019 году выиграл с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли.

Панарин и Тарасенко выигрывали молодежный ЧМ 2011 года – последний, когда победила Россия.

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