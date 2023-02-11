Россиянин Тарасенко стал лучшим игроком дня в НХЛ. Он забил в дебютном матче за «Рейнджерс»

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко провел первый матч за клуб против «Сиэтла» (6:3).
Россиянин открыл счет на третьей минуте первого периода. Тарасенко ассистировал его соотечественник Артемий Панарин.
Тарасенко признан первой звездой игрового дня НХЛ (всего было четыре матча).
- Россиянин пополнил «Рейнджерс» на этой неделе по обмену из «Сент-Луиса».
- Тарасенко в 2019 году выиграл с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли.
- Панарин и Тарасенко выигрывали молодежный ЧМ 2011 года – последний, когда победила Россия.
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Источник: «Бомбардир»