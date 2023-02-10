Анчелотти отреагировал на новость о договоренности со сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он согласился летом возглавить сборную Бразилии.

Сообщалось, что итальянец устно договорился с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) о заключении контракта до 2026 года.

«У меня контракт с «Реалом» до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал», – сказал Анчелотти.

CBF также отрицает наличие договоренности с 63-летним тренером.

«Новость о том, что Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии, является необоснованной», – говорится в официальном заявлении конфедерации.

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