Анчелотти назвал главную ошибку в тренерской карьере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что мог избежать ухода из клуба в 2015 году.

«После моего первого года в «Реале» со мной хотели продлить контракт, но я настаивал на увеличении зарплаты, и клуб прекратил переговоры.

Это была худшая ошибка, которую я когда-либо совершал, но она позволила мне вынести урок», – сказал итальянец.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.

В 2021-м он вернулся в мадридский клуб.

При нем команда трижды выиграла Лигу чемпионов.

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