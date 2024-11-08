Анчелотти назвал главную ошибку в тренерской карьере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что мог избежать ухода из клуба в 2015 году.
«После моего первого года в «Реале» со мной хотели продлить контракт, но я настаивал на увеличении зарплаты, и клуб прекратил переговоры.
Это была худшая ошибка, которую я когда-либо совершал, но она позволила мне вынести урок», – сказал итальянец.
- Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
- В 2021-м он вернулся в мадридский клуб.
- При нем команда трижды выиграла Лигу чемпионов.
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