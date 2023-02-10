«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Ростов».

Игра состоится в субботу, 11 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:00 по московскому времени.

У «Краснодара» больше шансов на победу по версии букмекеров, коэффициент на их выигрыш составляет 2,40. На ничью – 3,60. На победу «Ростова» – 2,85.

Где смотреть матч Ростов – Краснодар

Прогноз на матч Ростов – Краснодар