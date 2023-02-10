«ПСЖ» раскрыл степень серьезности травмы Месси

«ПСЖ» опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси.

У 35-летнего футболиста возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Он травмировался в кубковой встрече с «Марселем» (1:2).

Клубная пресс-служба сообщила, что аргентинец пропустит два дня, а в понедельник он должен вернуться к тренировкам.

Месси не сыграет с «Монако» в субботу.

К матчу с «Баварией» в ЛЧ (14 февраля) он может восстановиться.

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