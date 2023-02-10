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    Роналду оторвался от Месси по числу покеров за карьеру

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче против «Аль-Вахды» (4:0).

    Это девятый покер в карьере португальца. Он оторвался по количеству покеров от форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (6). Также оба футболиста сделали по два пента-трика.

    У Роналду стало 11 матчей, в которых он забил минимум четыре мяча. У Месси таких матчей восемь.

    • Португалец сделал покер впервые с 2019 года.
    • Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.
    • Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

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    Источник: Michel Acosta

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14190

      Skull_Boy 1 час назад

      Где играет гном, а где плакса, а точнее против кого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2706

      BlackMurder > Skull_Boy 1 час назад

      У меня такое ощущение, что они скоро вместе играть будут, чисто для поднятия настроения

      1
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