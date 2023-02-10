Роналду оторвался от Месси по числу покеров за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче против «Аль-Вахды» (4:0).

Это девятый покер в карьере португальца. Он оторвался по количеству покеров от форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (6). Также оба футболиста сделали по два пента-трика.

У Роналду стало 11 матчей, в которых он забил минимум четыре мяча. У Месси таких матчей восемь.

Португалец сделал покер впервые с 2019 года.

Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.

Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

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