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Роналду оторвался от Месси по числу покеров за карьеру

10 февраля 2023, 11:23
5

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче против «Аль-Вахды» (4:0).

Это девятый покер в карьере португальца. Он оторвался по количеству покеров от форварда «ПСЖ» Лионеля Месси (6). Также оба футболиста сделали по два пента-трика.

У Роналду стало 11 матчей, в которых он забил минимум четыре мяча. У Месси таких матчей восемь.

  • Португалец сделал покер впервые с 2019 года.
  • Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.
  • Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

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Источник: Michel Acosta
Португалия. Примейра Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1676018082
Где играет гном, а где плакса, а точнее против кого
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mihail200606
1676027310
Ну Кристине остаётся использовать Аравию, чтобы забить просто как можно больше голов.. только для этого они ему щас нужны будут...
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