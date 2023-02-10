Канчельскис поставил оценку работе Карпина в «Ростове»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопросы про главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба – работать с тем, что есть.

Думаю, «Ростов» может занять третье место по итогам сезона, но «Динамо» и ЦСКА будут наступать на пятки. Последнее время наш чемпионат не балует интригой в борьбе за чемпионство, поэтому остается следить только за серебром и бронзой.

Может ли Карпин в будущем вернуться в «Спартак»? Сложно сказать. Но он все-таки спартаковец.

Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ.

А может, ему уже по барабану все, что связно с красно-белыми», – сказал Канчельскис.

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