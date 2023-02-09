Стали известны финалисты клубного ЧМ

«Реал» и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) встретятся в финале клубного чемпионата мира-2022. Игра состоится 11 февраля в Рабате.

В матче за третье место в тот же день сыграют «Аль-Ахли» и «Фламенго».

Турнир проходит в Марокко.

В финале встретятся победители европейской и азиатской Лиги чемпионов.

«Реал» 4 раза брал клубный ЧМ.

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