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    Стали известны финалисты клубного ЧМ

    «Реал» и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) встретятся в финале клубного чемпионата мира-2022. Игра состоится 11 февраля в Рабате.

    В матче за третье место в тот же день сыграют «Аль-Ахли» и «Фламенго».

    • Турнир проходит в Марокко.
    • В финале встретятся победители европейской и азиатской Лиги чемпионов.
    • «Реал» 4 раза брал клубный ЧМ.

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    Источник: «Бомбардир»

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