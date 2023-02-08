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    Чинквини: «Сейчас у Головина идеальный момент для трансфера»

    Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

    «В этом сезоне у «Боруссии» не так много качественных футболистов, и поэтому подобный переход может быть отличным вариантом для Александра. «Монако» тоже хорошая команда, но там сложно становиться лучше, поднимать свой уровень, прогрессировать. И сейчас, на мой взгляд, наступил идеальный момент для перехода Головина в другую команду», – сказал Чинквини.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 21 матч, 4 гола.
    • Контракт Головина действует до 2024 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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