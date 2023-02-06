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    Федотов назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет, чтобы зимой в команде появился новый нападающий.

    – Какие еще позиции требуют усиления, что в приоритете?

    – Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, приоритет – инсайд / нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать.

    Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.
    • В январе московский клуб покинул форвард Адольфо Гайч – его арендовала «Верона».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      Таврида 29 минут назад

      Сычевой и Пиняев клубы недавно поменяли, где, спрашивается, было руководство ЦСКА? Бабаев с Мовсесьяном вообще мышей не ловят, куча непонятных и провальных трансферов, с нападающим не вчера проблемы начались, нах вообще Заболотного подписали?

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