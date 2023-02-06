Федотов назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет, чтобы зимой в команде появился новый нападающий.
– Какие еще позиции требуют усиления, что в приоритете?
– Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, приоритет – инсайд / нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать.
Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 17 турах.
- В январе московский клуб покинул форвард Адольфо Гайч – его арендовала «Верона».
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Источник: Sport24