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Федотов назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА

6 февраля 2023, 12:55
7

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет, чтобы зимой в команде появился новый нападающий.

– Какие еще позиции требуют усиления, что в приоритете?

– Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, приоритет – инсайд / нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать.

Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать.

  • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 29 очков в 17 турах.
  • В январе московский клуб покинул форвард Адольфо Гайч – его арендовала «Верона».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (7)
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Таврида
1675679080
Сычевой и Пиняев клубы недавно поменяли, где, спрашивается, было руководство ЦСКА? Бабаев с Мовсесьяном вообще мышей не ловят, куча непонятных и провальных трансферов, с нападающим не вчера проблемы начались, нах вообще Заболотного подписали?
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ySS
1675680951
Намёк на дрочера?)
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DOCTOR PENALTY
1675686511
Это всегда было дефицитом и предметом поиска.
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Красногвардейчик
1675705838
Нужен нап, берут защитников))) привет менеджменту
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