Федотов назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет, чтобы зимой в команде появился новый нападающий.

– Какие еще позиции требуют усиления, что в приоритете?

– Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, приоритет – инсайд / нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать.

Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

В январе московский клуб покинул форвард Адольфо Гайч – его арендовала «Верона».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию