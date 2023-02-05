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    Тренер Емельяненко назвал причины поражения Федора от Бейдера

    Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков объяснил поражение россиянина от американца Райана Бейдера. Это был бой за звание чемпиона промоушна в тяжелом весе.

    Поединок закончился в первом раунде техническим нокаутом. Бейдер сохранил свой чемпионский пояс.

    «Федор был просто не готов к бою. Почему? Потому что он переболел. У него еще на первом этапе подготовки заклинило спину. У него больше 20 лет межпозвоночная грыжа, было воспаление. Бороться не мог, с трудом кое-как в стойке ковырялся, а не готовился. Через боль все это. Делал обезболивающие уколы, пытался вылечить. Дело в том, что не в первый раз эта болячка воспалилась не вовремя, и он никогда не отказывался от боев, разговаривать на эту тему было вообще бесполезно. Скрипя зубами готовился.

    Второе — проблема с визой была. Во время подготовки, на втором этапе, пришлось лететь в Ереван за визой. Опять потерял время с этими перелетами туда-обратно. Все в кучу собрать — можно сказать, что подготовка была никакая. Вот оно все вылилось в результат. Еще и возраст, все сказалось. Было видно, что он не готов к бою», – сказал Мичков.

    • У Емельяненко за всю карьеру 48 боев (40 побед, 7 поражений, 1 поединок был признан несостоявшимся).

    Емельяненко и футбол: однажды побил футболиста «Арсенала» и проиграл бывшему игроку из НФЛ

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7923

      nik55 1 час назад

      больные на бой не выходят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1519

      zarsm 2 часа назад

      Как вы ******* своим оффтопом, это футбольный сайт, нахер тут эти новости?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +389

      НикКин 3 часа назад

      Скоро тут про биатлон лыжи фигурное катания хоккей баскетбол писать новости будут

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