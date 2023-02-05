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    Федор Емельяненко проиграл нокаутом и объявил о завершении карьеры

    Россиянин Федор Емельяненко проиграл бой американцу Райану Бейдеру в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 290. Это был бой за звание чемпиона промоушна в тяжелом весе.

    Поединок закончился в первом раунде техническим нокаутом. Бейдер сохранил свой чемпионский пояс.

    После боя 46-летний Емельяненко объявил о завершении бойцовской карьеры.

    • У Емельяненко за всю карьеру 48 боев (40 побед, 7 поражений, 1 поединок был признан несостоявшимся).

    Емельяненко и футбол: однажды побил футболиста «Арсенала» и проиграл бывшему игроку из НФЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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