Федор Емельяненко проиграл нокаутом и объявил о завершении карьеры

Россиянин Федор Емельяненко проиграл бой американцу Райану Бейдеру в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 290. Это был бой за звание чемпиона промоушна в тяжелом весе.

Поединок закончился в первом раунде техническим нокаутом. Бейдер сохранил свой чемпионский пояс.

После боя 46-летний Емельяненко объявил о завершении бойцовской карьеры.

У Емельяненко за всю карьеру 48 боев (40 побед, 7 поражений, 1 поединок был признан несостоявшимся).

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