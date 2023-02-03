Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Емельяненко и футбол: однажды побил футболиста «Арсенала» и проиграл бывшему игроку из НФЛ

Емельяненко и футбол: однажды побил футболиста «Арсенала» и проиграл бывшему игроку из НФЛ

3 февраля 2023, 21:47
2

Федору Емельяненко 46 лет (в сентябре будет 47). Но он все еще в ММА и сейчас готовится к новому бою. 5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером, который станет главным боем Bellator 290.

Что нужно знать о бое Емельяненко и Бейдера

Во-первых, это не первый бой между двумя соперниками. Первый же состоялся в январе 2019 года. Тогда все закончилось поражением Емельяненко в первом раунде.

Во-вторых, этот бой будет главным в основном карде Bellator 290. Все бои состоятся в ночь с 4-го на 5-е февраля и начнутся в 02:00 по мск. Главный бой, между Емельяненко и Бейдером, начнется не раньше 05:00.

В-третьих, для Емельяненко это будет первый поединок с октября 2021-го. И, кажется, последним в карьере, потому что он об этом много говорил:

  • «Что меня заставляет думать, что теперь я смогу закончить карьеру в этот раз при том, что не смог сделать это 10 лет назад? Мой возраст. Меня ждет моя семья. Моя мама уже устала переживать, просит меня закончить. Ну, и повторюсь, возраст: те нагрузки, которые я выполнял – я уже их не выдерживаю. А готовиться к молодым бойцам нужно полноценно»;
  • «Драйв есть. Не знаю, с чем сравнить. Сосуд наполняется водой под завязку. Так и моя карьера завершается, уже под завязку. Я благодарен Богу за все, за мой долгий длинный путь. Интересный, захватывающий и красивый. Пришло время заканчивать»;
  • О бое с Фрэнсисом Нганну: «Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при чемпионе. Вот мой последний бой, и мне интересен чемпион. Я бы хотел дать бой чемпиону, Райану Бейдеру. И закончить».

Однажды Емельяненко дрался с бывшим игроком в американский футбол

На самом деле Федор Емельяненко не говорил ничего о футболе. Он предпочитает отвечать на вопросы о жизни и карьере в ММА. Но в его биографии были две истории, связанные с футболом.

Первая – однажды он побил игрока «Арсенала». Здесь – слова бывшего тренера Емельяненко Андрея Былдина: «Есть в Туле ночной клуб «Премьер», мы туда заглянули после боя. Выпили винишка, хотели отпраздновать. Как-то я попал за стол с футболистами «Арсенала», те с девчонками сидели. Хотя меня никто не звал. Вижу, ребятам-футболистам это не понравилось. Я нагловатый был, неправильно себя вел. Признаю. Храбрая вода многих подводила. Начинают меня просить, чтоб удалился…

Да, [это был футболист]. Высокий, чертовски хорош собой. Захотел объяснить мне, что не стоит находиться за их столом. Приглашает на улицу: «Пойдем, объясню тебе». Ведет бить. Федор это увидел. Я этого парня ударил – он согнулся. Тут подоспевший Федор приложился. Так, что бедный футболист выгнулся уже в другую сторону. Кинулся бежать!

Побежал к ночному клубу. Там стеклянные двери. С одной стороны открываются, а с другой – закрытые. Так футболист бьется в закрытую, падает на задницу, снова вскакивает и бьется. Лишь бы укрыться. Это один из моментов, довольно безобидный. Бывали и повеселее».

Вторая – однажды Емельяненко дрался с бывшим футболистом Мэттом Митрионом. Правда, Митрион играл в американский футбол и даже получил контракт от команды НФЛ «Нью-Йорк Джайентс». Но все испортили травмы. В 2002 году он получил повреждение колена прямо перед соглашением с «Джайентс». А во время матча против «Сан-Франциско» повторно травмировался, что привело к многочисленным операциям.

В 2004 году Митрион ушел из «Нью-Йорка», немного поработал в «Сан-Франциско» и «Миннесоте» и завершил карьеру игрока. Потом он рассказывал: «Я не жалею, что моя карьера в футболе закончилась вот так. Я осуществил мечту и выступил в НФЛ, хотя у меня были другие варианты в спорте и высшее образование, открывающее дополнительные пути».

Кстати, Емельяненко в том поединке проиграл Митриону – это был дебютный бой в Bellator, который завершился поражением в первом раунде.

Фото: Russian Look/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Оффтоп Арсенал
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1675426001
Помню тот бой Емельяненко с Митрионом - ушатали друг друга одновременно, но Митрион первый восстановился и добил Федора. Еще один звоночек Феде, что надо заканчивать карьеру вовремя.
Ответить
Fialet
1675447033
В каком позорище признался тренер - они вдвоём с Емельяненкой били футболиста, двое одного, м - да...
Ответить
Главные новости
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
5
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
4
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
4
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
12
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
1
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
11:58
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
12
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
10:38
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
09:17
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
08:15
15
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+