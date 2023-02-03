Федору Емельяненко 46 лет (в сентябре будет 47). Но он все еще в ММА и сейчас готовится к новому бою. 5 февраля Емельяненко подерется с Райаном Бейдером, который станет главным боем Bellator 290.

Что нужно знать о бое Емельяненко и Бейдера

Во-первых, это не первый бой между двумя соперниками. Первый же состоялся в январе 2019 года. Тогда все закончилось поражением Емельяненко в первом раунде.

Во-вторых, этот бой будет главным в основном карде Bellator 290. Все бои состоятся в ночь с 4-го на 5-е февраля и начнутся в 02:00 по мск. Главный бой, между Емельяненко и Бейдером, начнется не раньше 05:00.

В-третьих, для Емельяненко это будет первый поединок с октября 2021-го. И, кажется, последним в карьере, потому что он об этом много говорил:

«Что меня заставляет думать, что теперь я смогу закончить карьеру в этот раз при том, что не смог сделать это 10 лет назад? Мой возраст. Меня ждет моя семья. Моя мама уже устала переживать, просит меня закончить. Ну, и повторюсь, возраст: те нагрузки, которые я выполнял – я уже их не выдерживаю. А готовиться к молодым бойцам нужно полноценно»;

«Драйв есть. Не знаю, с чем сравнить. Сосуд наполняется водой под завязку. Так и моя карьера завершается, уже под завязку. Я благодарен Богу за все, за мой долгий длинный путь. Интересный, захватывающий и красивый. Пришло время заканчивать»;

О бое с Фрэнсисом Нганну: «Было бы некорректно отвечать на этот вопрос при чемпионе. Вот мой последний бой, и мне интересен чемпион. Я бы хотел дать бой чемпиону, Райану Бейдеру. И закончить».

Однажды Емельяненко дрался с бывшим игроком в американский футбол

На самом деле Федор Емельяненко не говорил ничего о футболе. Он предпочитает отвечать на вопросы о жизни и карьере в ММА. Но в его биографии были две истории, связанные с футболом.

Первая – однажды он побил игрока «Арсенала». Здесь – слова бывшего тренера Емельяненко Андрея Былдина: «Есть в Туле ночной клуб «Премьер», мы туда заглянули после боя. Выпили винишка, хотели отпраздновать. Как-то я попал за стол с футболистами «Арсенала», те с девчонками сидели. Хотя меня никто не звал. Вижу, ребятам-футболистам это не понравилось. Я нагловатый был, неправильно себя вел. Признаю. Храбрая вода многих подводила. Начинают меня просить, чтоб удалился…

Да, [это был футболист]. Высокий, чертовски хорош собой. Захотел объяснить мне, что не стоит находиться за их столом. Приглашает на улицу: «Пойдем, объясню тебе». Ведет бить. Федор это увидел. Я этого парня ударил – он согнулся. Тут подоспевший Федор приложился. Так, что бедный футболист выгнулся уже в другую сторону. Кинулся бежать!

Побежал к ночному клубу. Там стеклянные двери. С одной стороны открываются, а с другой – закрытые. Так футболист бьется в закрытую, падает на задницу, снова вскакивает и бьется. Лишь бы укрыться. Это один из моментов, довольно безобидный. Бывали и повеселее».

Вторая – однажды Емельяненко дрался с бывшим футболистом Мэттом Митрионом. Правда, Митрион играл в американский футбол и даже получил контракт от команды НФЛ «Нью-Йорк Джайентс». Но все испортили травмы. В 2002 году он получил повреждение колена прямо перед соглашением с «Джайентс». А во время матча против «Сан-Франциско» повторно травмировался, что привело к многочисленным операциям.

В 2004 году Митрион ушел из «Нью-Йорка», немного поработал в «Сан-Франциско» и «Миннесоте» и завершил карьеру игрока. Потом он рассказывал: «Я не жалею, что моя карьера в футболе закончилась вот так. Я осуществил мечту и выступил в НФЛ, хотя у меня были другие варианты в спорте и высшее образование, открывающее дополнительные пути».

Кстати, Емельяненко в том поединке проиграл Митриону – это был дебютный бой в Bellator, который завершился поражением в первом раунде.

Фото: Russian Look/Global Look Press