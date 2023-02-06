«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

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Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», два раза выиграл «Краснодар».

Игра состоится в понедельник, 6 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, на победу московской команды можно поставить за коэффициент 2,25. На ничью – за 3,80. На выигрыш краснодарского клуба предлагают коэффициент 3,25.

Где смотреть матч Краснодар – Спартак

Прогноз на матч Краснодар – Спартак