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    Во сколько смотреть матч «Краснодар» – «Спартак»: 2 тур Зимний кубок РПЛ, 6 февраля 2023

    «Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

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    Пять последних очных матчей: три победы «Спартака», два раза выиграл «Краснодар».

    • Игра состоится в понедельник, 6 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, на победу московской команды можно поставить за коэффициент 2,25. На ничью – за 3,80. На выигрыш краснодарского клуба предлагают коэффициент 3,25.

    Где смотреть матч Краснодар – Спартак

    Прогноз на матч Краснодар – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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