«Интер» и «Милан» встретятся в матче 21-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

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«Интер» занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 40 очков. «Милан» идет пятым (38 очков).

Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».

Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:45 мск.

«Интер» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,05. На ничью можно поставить за 3,68. На выигрыш «Милана» дают коэффициент 4,14.

Где смотреть матч Интер – Милан

Прогноз на матч Интер – Милан