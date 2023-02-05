«Интер» и «Милан» встретятся в матче 21-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
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«Интер» занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 40 очков. «Милан» идет пятым (38 очков).
Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».
- Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:45 мск.
«Интер» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,05. На ничью можно поставить за 3,68. На выигрыш «Милана» дают коэффициент 4,14.
Где смотреть матч Интер – Милан
Источник: «Бомбардир»