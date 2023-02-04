Ивич прокомментировал вторую победу подряд на посту тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги выигранного матча Зимнего кубка РПЛ против «Сочи».

Краснодарцы взяли верх 1:0.

Они победили в обеих встречах при Иличе.

Ранее был обыгран «Бунедкор».

«Если говорить о вещах, которые мне понравились, то это большая часть первого тайма. Мы контролировали игру, показали многое, над чем работали в последние дни.

У нас было несколько хороших моментов. Для этой части сборов мы выглядим хорошо. Мы на правильном пути к началу кубковых игр и матчей чемпионата.

Мне не понравилось то, что нам пришлось поменять двух травмированных игроков. Серьeзных травм удалось избежать, насколько мне известно.

Конечно, нам предстоит поработать над моментами. И в первом, и во втором тайме у нас были эпизоды, которые стоит пересмотреть и проанализировать, – это нормально для текущего периода.

Я бы хотел дать время ребятам из академии, но возникло недопонимание с заменами. Мне сказали, что я могу сделать лишь одну замену, был план выпустить больше ребят. Мы дадим им игровое время в следующих матчах», – сказал Ивич.

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