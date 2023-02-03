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    Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Сочи» (1:0) и вышел в лидеры

    «Краснодар» в первом туре Зимнего кубка РПЛ переиграл «Сочи». Гол у зимнего новичка Кади.

    На 81-й минуте у сочинцев был удален защитник Артем Мещанинов.

    «Краснодар» вышел на первое место в таблице турнира.

    Зимний кубок РПЛ. 1-й тур

    Краснодар – Сочи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кади, 23.

    Удаления: нет – Мещанинов, 81 (вторая ж.к.).

    Календарь Зимнего кубка РПЛ

    Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100193

      zigbert 8 минут назад

      Счет хотя и 1:0, моментов команды создали достаточно. В первом тайме небольшое преимущество было у Краснодара а вот во втором Сочи перехватил инициативу и мог сравнять счет но в этом моменте Сафонов спас команду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Serg_2006 16 минут назад

      Матч вообще смотрели? Редакторы? Гол Кайо забил!!!

      1
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      Рейтинг: -40

      diamondfan 16 минут назад

      Турнир для Дебилов!!

      0
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