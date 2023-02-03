Счет хотя и 1:0, моментов команды создали достаточно. В первом тайме небольшое преимущество было у Краснодара а вот во втором Сочи перехватил инициативу и мог сравнять счет но в этом моменте Сафонов спас команду.
«Краснодар» в первом туре Зимнего кубка РПЛ переиграл «Сочи». Гол у зимнего новичка Кади.
На 81-й минуте у сочинцев был удален защитник Артем Мещанинов.
«Краснодар» вышел на первое место в таблице турнира.
Зимний кубок РПЛ. 1-й тур
Гол: 1:0 – Кади, 23.
Удаления: нет – Мещанинов, 81 (вторая ж.к.).
Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно