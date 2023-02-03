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    «Краснодар» – «Сочи»: стартовые составы на 1-й тур Зимнего кубка РПЛ

    «Краснодар» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

    • Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ).
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Баньяц, Ленини, Кади, Олусегун, Ионов, Кордоба.

    «Сочи»: Заболотный, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.

    Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – краснодарцы выиграли со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Краснодара – 2.20
    • Ничья – 3.60
    • Победа Сочи – 3.40

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    Источник: «Бомбардир»

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