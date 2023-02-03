«Краснодар» – «Сочи»: стартовые составы на 1-й тур Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Баньяц, Ленини, Кади, Олусегун, Ионов, Кордоба.
«Сочи»: Заболотный, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.
Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – краснодарцы выиграли со счетом 2:1.
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Источник: «Бомбардир»