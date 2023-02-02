Бальде: «Учу русский язык каждый день. Мне нужно 4-5 месяцев»

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал, как ему дается изучение русского языка.

– Что с вашей физической формой?

– Я работаю каждый день, чтобы быть на высоте, в лучшей форме. Для меня было непростое время. Но ключ к успеху – работа, тренировки.

Очень счастлив в «Спартаке». Хочу дальше работать, чтобы быть в топовой форме.

– Сколько вам нужно на изучение русского языка?

– Возможно, еще четыре-пять месяцев. Я учу язык каждый день по часу с Георгием, моим преподавателем.

– Самое плохое слово, которое уже выучил?

– Не могу сказать это слово (смеется).

В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Сенегалец поучаствовал в 1 матче против «Зенита», после чего отбывал дисквалификацию.

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