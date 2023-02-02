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    Бальде: «Учу русский язык каждый день. Мне нужно 4-5 месяцев»

    Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал, как ему дается изучение русского языка.

    – Что с вашей физической формой?

    – Я работаю каждый день, чтобы быть на высоте, в лучшей форме. Для меня было непростое время. Но ключ к успеху – работа, тренировки.

    Очень счастлив в «Спартаке». Хочу дальше работать, чтобы быть в топовой форме.

    – Сколько вам нужно на изучение русского языка?

    – Возможно, еще четыре-пять месяцев. Я учу язык каждый день по часу с Георгием, моим преподавателем.

    – Самое плохое слово, которое уже выучил?

    – Не могу сказать это слово (смеется).

    • В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Сенегалец поучаствовал в 1 матче против «Зенита», после чего отбывал дисквалификацию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1930

      alefreddy 50 минут назад

      столько нужно чтобы забивал

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