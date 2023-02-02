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    Тренер «Челси» Поттер высказался о тратах клуба на трансферы

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил активность клуба во время зимнего трансферного окна.

    • Лондонцы подписали 8 новых футболистов.
    • Общие траты «Челси» за январь – 329,5 миллиона евро.

    «Если вы тратите много денег, внешний шум усиливается. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – распределять их, принимать правильные решения, создавать среду.

    Это увлекательное испытание и проверка для моего тренерского штаба. У нас много хороших футболистов, нам нужна здоровая конкуренция, но временами не будет обходиться без разочарований – так все устроено.

    Будут неудобные вопросы и разговоры, поскольку выйти на поле могут только 11 человек, заявка тоже ограниченная.

    Нужно быть честным, открытым, уважать тот факт, что люди хотят играть», – сказал Поттер.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +594

      Таврида 50 минут назад

      Гарри Поттер по окончании сезона на вопрос, где отдача от этих вложений: «Ну не шмогла я, не шмогла»...

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