Тренер «Челси» Поттер высказался о тратах клуба на трансферы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил активность клуба во время зимнего трансферного окна.

Лондонцы подписали 8 новых футболистов.

Общие траты «Челси» за январь – 329,5 миллиона евро.

«Если вы тратите много денег, внешний шум усиливается. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – распределять их, принимать правильные решения, создавать среду.

Это увлекательное испытание и проверка для моего тренерского штаба. У нас много хороших футболистов, нам нужна здоровая конкуренция, но временами не будет обходиться без разочарований – так все устроено.

Будут неудобные вопросы и разговоры, поскольку выйти на поле могут только 11 человек, заявка тоже ограниченная.

Нужно быть честным, открытым, уважать тот факт, что люди хотят играть», – сказал Поттер.

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