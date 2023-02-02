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    Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с днем рождения

    Сегодня, 2 февраля, главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину исполнилось 54 года.

    Футболисты ростовской команды поздравили его перед тренировкой на сборе в ОАЭ.

    «От лица всей команды хотел Вас поздравить с днeм рождения. Пожелать Вам, самое главное, здоровья. Жорика. Не нервничать.

    А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы Вы больше улыбались и меньше грустили», – сказал капитан «Ростова» Данил Глебов.

    «Этого хотелось бы. Главное, психического здоровья мне, чтобы с вами с ума не сойти», – ответил Карпин.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33467

      VVM1964 53 минуты назад

      Хочется пожелать Валере удачи во всех матчах кроме Спартака ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16822

      NewLife 1 час назад

      Сегодня веером еще Спартак поздравит))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24111

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Я присоединяюсь к поздравлению. *

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