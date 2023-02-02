Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с днем рождения

Сегодня, 2 февраля, главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину исполнилось 54 года.

Футболисты ростовской команды поздравили его перед тренировкой на сборе в ОАЭ.

«От лица всей команды хотел Вас поздравить с днeм рождения. Пожелать Вам, самое главное, здоровья. Жорика. Не нервничать.

А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы Вы больше улыбались и меньше грустили», – сказал капитан «Ростова» Данил Глебов.

«Этого хотелось бы. Главное, психического здоровья мне, чтобы с вами с ума не сойти», – ответил Карпин.

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