Месси вспомнил, что прошептал перед решающим пенальти Аргентины в финале ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что прошептал перед решающим ударом защитника сборной Аргентины Гонсало Монтиэля в серии пенальти с Францией в финале ЧМ-2022.

«На самом деле я плохо помню этот момент, но думаю, что просто хотел, чтобы Монтиэль забил и прекратил наши страдания. Я думаю, что сказал что-то вроде этого.

Просил бога так же, как делал на протяжении всей моей жизни, обращаясь к нему так же, как и всегда. Особенно в тот момент, зная о том, как я долго шeл к этому.

Я говорил Монтиэлю: «Сделай это, закончи всe, давай больше не будем это затягивать». Обращался ли я к своей бабушке или Диего [Марадоне]? Честно говоря, нет. Я просил бога о том, чтобы это всe закончилось», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.