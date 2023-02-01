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    Месси вспомнил, что прошептал перед решающим пенальти Аргентины в финале ЧМ-2022

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что прошептал перед решающим ударом защитника сборной Аргентины Гонсало Монтиэля в серии пенальти с Францией в финале ЧМ-2022.

    «На самом деле я плохо помню этот момент, но думаю, что просто хотел, чтобы Монтиэль забил и прекратил наши страдания. Я думаю, что сказал что-то вроде этого.

    Просил бога так же, как делал на протяжении всей моей жизни, обращаясь к нему так же, как и всегда. Особенно в тот момент, зная о том, как я долго шeл к этому.

    Я говорил Монтиэлю: «Сделай это, закончи всe, давай больше не будем это затягивать». Обращался ли я к своей бабушке или Диего [Марадоне]? Честно говоря, нет. Я просил бога о том, чтобы это всe закончилось», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.

    • Месси впервые в карьеры выиграл чемпионат мира.
    • Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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    Источник: «Чемпионат»

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