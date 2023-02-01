Стало известно, сколько заработает победитель Зимнего кубка РПЛ

Стал известен призовой фонд Зимнего кубка РПЛ-2023.

По информации «Чемпионата», победитель турнира получит 7 миллионов рублей. Ещe 3 миллиона получит победитель челленджа.

После первого тура на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.

Турнир пройдeт в Абу-Даби с 2 по 11 февраля.

В нем примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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