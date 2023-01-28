Калачев: «Оформил Fan ID. Не понимаю, в чем проблема»

Тренер «Чайки» Тимофей Калачев сообщил, что оформил индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID).

«Я оформил Fan ID. И не вижу в этом ничего страшного. Потратить несколько часов. У каждого сейчас есть Госуслуги. Один раз сделал – и ходишь на футбол. Не понимаю, в чем проблема», – сказал Калачев.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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