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    Калачев: «Оформил Fan ID. Не понимаю, в чем проблема»

    Тренер «Чайки» Тимофей Калачев сообщил, что оформил индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID).

    «Я оформил Fan ID. И не вижу в этом ничего страшного. Потратить несколько часов. У каждого сейчас есть Госуслуги. Один раз сделал – и ходишь на футбол. Не понимаю, в чем проблема», – сказал Калачев.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      ugc-gaming 13 минут назад

      "Один раз в жопу дал - и даю интервью. Не понимаю, в чем проблема»

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