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    Болельщики «Динамо» получат скидки на билеты и атрибутику за оформление Fan ID

    «Динамо» будет поощрять болельщиков, оформивших индивидуальные паспорта (Fan ID).

    «Каждому болельщику, который оформит документ и укажет свой номер в личном кабинете на сайте, станут доступны бонусы от клуба:

    промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине бело-голубых;

    промокод на 1 000 рублей для покупки билетов на домашние матчи «Динамо», – написал клуб.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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