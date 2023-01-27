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    Саудовские клубы готовы подписать Месси, если он не продлит контракт с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси интересен нескольким клубам из Саудовской Аравии.

    35-летний футболист наверняка получит ряд предложений из саудовской лиги, если не продлит контракт с парижанами.

    Аргентинец сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате Криштиану Роналду в «Аль-Насре» – около 200 миллионов долларов в год с учетом всех бонусов.

    По информации ESPN, саудовским клубам пообещали помощь в подписании лучших игроков из Европы. Также местная лига собирается ослабить лимит на легионеров.

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    Источник: ESPN

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