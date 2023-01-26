Кокорин ответил, что мешает российским игрокам проявить себя в Европе

Российский нападающий Александр Кокорин высказался о том, что мало его соотечественников играет в европейских лигах.
- Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».
- С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.
- Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.
- Многим российским футболистам сложно играть за пределами страны. Как вы можете это объяснить?
– Думаю, помехой является российский паспорт. Особенно в связи со статусом игрока не из ЕС.
У игроков из России есть талант, но им также трудно сделать решающий шаг, чтобы уехать за границу.
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Источник: Foot Mercato