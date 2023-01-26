Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин ответил, что мешает российским игрокам проявить себя в Европе

    Российский нападающий Александр Кокорин высказался о том, что мало его соотечественников играет в европейских лигах.

    • Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».
    • С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.
    • Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.

    - Многим российским футболистам сложно играть за пределами страны. Как вы можете это объяснить?

    – Думаю, помехой является российский паспорт. Особенно в связи со статусом игрока не из ЕС.

    У игроков из России есть талант, но им также трудно сделать решающий шаг, чтобы уехать за границу.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Кокорин рассказал, где видит себя в следующем сезоне – в «Арисе» или «Фиорентине»
    Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере 1
    Кокорин: «Зенит» – лучший клуб России за последние десять лет. Это как «Бавария» в Германии» 4
    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2836

      nemolod 36 минут назад

      Сразу вспомнилась пословица про плохого танцора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14280

      playsh 1 час назад

      Уж специалист по полировке скамейки не только знает,что мешает российским игрокам проявить себя в Европе,но и как заработать на этой полировке.И Российский паспорт тут не помеха,просто думать надо.Саня знает,как...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1545

      Artemka444 1 час назад

      Молчал бы в тряпочку!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11