Кокорин ответил, что мешает российским игрокам проявить себя в Европе

Российский нападающий Александр Кокорин высказался о том, что мало его соотечественников играет в европейских лигах.

Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.

Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.

- Многим российским футболистам сложно играть за пределами страны. Как вы можете это объяснить?

– Думаю, помехой является российский паспорт. Особенно в связи со статусом игрока не из ЕС.

У игроков из России есть талант, но им также трудно сделать решающий шаг, чтобы уехать за границу.

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