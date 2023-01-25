Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Нападающий Лионель Месси обсуждает с «ПСЖ» продление контракта.

По информации L’Equipe, сторонам нужно согласовать еще несколько деталей. В ближайшие несколько недель отец Месси встретится с руководством «ПСЖ», чтобы обсудить проблемные вопросы.

Месси не намерен переезжать в МЛС, потому что хочет сыграть за сборную Аргентины на Кубке Америки-2024. Форвард «ПСЖ» также хочет побить рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов, который принадлежит Криштиану Роналду (140 против 129 мячей).

У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».

Лионель – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

В декабре Месси со сборной Аргентины впервые стал чемпионом мира.

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