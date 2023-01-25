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    Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

    Нападающий Лионель Месси обсуждает с «ПСЖ» продление контракта.

    По информации L’Equipe, сторонам нужно согласовать еще несколько деталей. В ближайшие несколько недель отец Месси встретится с руководством «ПСЖ», чтобы обсудить проблемные вопросы.

    Месси не намерен переезжать в МЛС, потому что хочет сыграть за сборную Аргентины на Кубке Америки-2024. Форвард «ПСЖ» также хочет побить рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов, который принадлежит Криштиану Роналду (140 против 129 мячей).

    • У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».
    • Лионель – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • В декабре Месси со сборной Аргентины впервые стал чемпионом мира.

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1050

      Fialet 15 минут назад

      Меся капитально зациклен. Заветную игрушку ему дали, но капризулька хочет ещё.

      0
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      Рейтинг: +18673

      Cleaner 26 минут назад

      Роналду этого не переживет!!!...)))

      0
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