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    Россиянин Овечкин установил новый рекорд НХЛ

    Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг отметки в 447 выездных голов в лиге.

    Россиянин установил новый рекорд по гостевым шайбам. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, у которого 446 выездных голов в НХЛ.

    Рекордной для Овечкина оказалась шайба в ворота «Колорадо» (2:3).

    • Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
    • В 2018 году Овечкин взял с командой свой единственный Кубок Стэнли.
    • Овечкин – воспитанник «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53299

      MaxRnD 44 минуты назад

      Когда Саня бросает, вратарь возможно успевает зафиксировать момент броска, но дёрнуться, чтобы отразить, уже не успевает. Сила броска у Овечкина просто страшная

      0
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      Рейтинг: +53299

      MaxRnD 1 час назад

      Круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24045

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вперёд Россия!!!

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