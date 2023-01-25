Россиянин Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг отметки в 447 выездных голов в лиге.
Россиянин установил новый рекорд по гостевым шайбам. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, у которого 446 выездных голов в НХЛ.
Рекордной для Овечкина оказалась шайба в ворота «Колорадо» (2:3).
- Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
- В 2018 году Овечкин взял с командой свой единственный Кубок Стэнли.
- Овечкин – воспитанник «Динамо».
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Источник: «Бомбардир»