Россиянин Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг отметки в 447 выездных голов в лиге.

Россиянин установил новый рекорд по гостевым шайбам. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, у которого 446 выездных голов в НХЛ.

Рекордной для Овечкина оказалась шайба в ворота «Колорадо» (2:3).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

В 2018 году Овечкин взял с командой свой единственный Кубок Стэнли.

Овечкин – воспитанник «Динамо».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно