В «ПСЖ» уверены, что Месси продлит контракт с клубом

В «ПСЖ» оптимистично настроены насчет заключения нового соглашения с нападающим Лионелем Месси.

В клубе уверены, что 35-летний футболист продлит контракт, несмотря на появившуюся информацию, что он передумал.

В январе стороны начали обсуждать детали договора по схеме «1+1».

В «ПСЖ» считают, что Месси останется, поскольку его возвращение в «Барселону» маловероятно, а предложения из Саудовской Аравии на сегодняшний день не привлекают аргентинца.

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