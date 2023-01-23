Фигуристка Медведева назвала любимого футболиста

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала своего любимого футболиста.
— Есть ли у вас любимый футболист в «Динамо» и в мировом футболе?
— В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира.
В «Динамо» пока ещe не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоeм сами всe наговорят.
- Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
- Он семь раз выигрывал «Золотой мяч».
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Источник: сайт «Динамо»