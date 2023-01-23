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    Фигуристка Медведева назвала любимого футболиста

    Российская фигуристка Евгения Медведева назвала своего любимого футболиста.

    — Есть ли у вас любимый футболист в «Динамо» и в мировом футболе?

    — В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира.

    В «Динамо» пока ещe не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоeм сами всe наговорят.

    • Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
    • Он семь раз выигрывал «Золотой мяч».

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    Источник: сайт «Динамо»

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