Фигуристка Медведева назвала любимого футболиста

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала своего любимого футболиста.

— Есть ли у вас любимый футболист в «Динамо» и в мировом футболе?

— В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира.

В «Динамо» пока ещe не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоeм сами всe наговорят.

Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.

Он семь раз выигрывал «Золотой мяч».

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