Канчельскис объяснил, почему считает Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высоко отозвался об экс-тренере «Спартака» Массимо Каррере.
«Каррера – лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привeл «Спартак» к чемпионству – это самый главный аргумент для меня.
Кто-то может согласиться со мной, а кто-то нет. Но для меня Каррера точно лучший», – сказал Канчельскис.
- Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
- В сезоне-2016/17 он выигрывал РПЛ со столичной командой.
- После этапа в России Каррера тренировал АЕК и «Бари».
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Источник: «Чемпионат»