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    Канчельскис объяснил, почему считает Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высоко отозвался об экс-тренере «Спартака» Массимо Каррере.

    «Каррера – лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привeл «Спартак» к чемпионству – это самый главный аргумент для меня.

    Кто-то может согласиться со мной, а кто-то нет. Но для меня Каррера точно лучший», – сказал Канчельскис.

    • Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В сезоне-2016/17 он выигрывал РПЛ со столичной командой.
    • После этапа в России Каррера тренировал АЕК и «Бари».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1872

      alefreddy 15 минут назад

      наконец то позитив какой то

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      Рейтинг: +187

      eugen-han 18 минут назад

      Несомненно итальянец лучший из иностранцев, но не Каррера, увы, а никто иной, как Лучано Спаллетти,- это об'ективно, невзирая на те или иные симпатии и клубные предпочтения.

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