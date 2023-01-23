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  • Канчельскис объяснил, почему считает Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола

Канчельскис объяснил, почему считает Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола

23 января 2023, 12:49
7

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высоко отозвался об экс-тренере «Спартака» Массимо Каррере.

«Каррера – лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привeл «Спартак» к чемпионству – это самый главный аргумент для меня.

Кто-то может согласиться со мной, а кто-то нет. Но для меня Каррера точно лучший», – сказал Канчельскис.

  • Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
  • В сезоне-2016/17 он выигрывал РПЛ со столичной командой.
  • После этапа в России Каррера тренировал АЕК и «Бари».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Каррера Массимо
Комментарии (7)
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eugen-han
1674468202
Несомненно итальянец лучший из иностранцев, но не Каррера, увы, а никто иной, как Лучано Спаллетти,- это об'ективно, невзирая на те или иные симпатии и клубные предпочтения.
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alefreddy
1674468397
наконец то позитив какой то
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ilichkadr
1674470495
"Во-первых, вспомните его харизму" С его харизмой в родной стране никому не нужен. ИМХО. P.S. Дик Адвокат: харизмы хот отбавляй. Чемпионство РПЛ, кубок УЕФА, супер кубок УЕФА, гл. тренер сборной России. Возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии.
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Азбука
1674470678
Для меня лучший Дик Адвокат. Любой выбор всегда вкусовщина, но у моего выбора есть аргументы в виде двух еврокубков.
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egor tikhonov
1674474994
Спаллетти лучший по игре, да и с харизмой всё норм.
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