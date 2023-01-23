Канчельскис объяснил, почему считает Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высоко отозвался об экс-тренере «Спартака» Массимо Каррере.

«Каррера – лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привeл «Спартак» к чемпионству – это самый главный аргумент для меня.

Кто-то может согласиться со мной, а кто-то нет. Но для меня Каррера точно лучший», – сказал Канчельскис.

Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

В сезоне-2016/17 он выигрывал РПЛ со столичной командой.

После этапа в России Каррера тренировал АЕК и «Бари».

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