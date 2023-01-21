Каррера назвал лучшего российского футболиста

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком России прямо сейчас.

«Для меня лучший российский футболист на данный момент – Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок.

Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», – сказал Каррера.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно