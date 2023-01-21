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    Каррера назвал лучшего российского футболиста

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком России прямо сейчас.

    «Для меня лучший российский футболист на данный момент – Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок.

    Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», – сказал Каррера.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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