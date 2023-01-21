Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 21-го тура АПЛ.

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Игра пройдет в субботу, 21 января.

Начало – в 15:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ливерпуль: Алисон, Байцетич, Гомес, Конате, Робертсон, Милнер, Алькантара, Кейта, Эллиот, Гакпо, Салах.

Челси: Кепа, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Кукурелья, Холл, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Зиеш, Хаверц.

В последний раз команды встречались 14 мая 2022 года – финал Кубка Англии закончился со счетом 0:0, в серии пенальти выиграл «Ливерпуль».

Коэффициенты:

Победа Ливерпуля – 2.01

Ничья – 3.90

Победа Челси – 4.10

Где смотреть Ливерпуль – Челси

Во сколько матч Ливерпуль – Челси

Прогноз на Ливерпуль – Челси