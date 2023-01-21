Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 21-го тура АПЛ.
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- Игра пройдет в субботу, 21 января.
- Начало – в 15:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ливерпуль: Алисон, Байцетич, Гомес, Конате, Робертсон, Милнер, Алькантара, Кейта, Эллиот, Гакпо, Салах.
Челси: Кепа, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Кукурелья, Холл, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Зиеш, Хаверц.
В последний раз команды встречались 14 мая 2022 года – финал Кубка Англии закончился со счетом 0:0, в серии пенальти выиграл «Ливерпуль».
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Где смотреть Ливерпуль – Челси
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Источник: «Бомбардир»