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    «Ливерпуль» – «Челси»: стартовые составы на 21 тур АПЛ

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 21-го тура АПЛ.

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    Ливерпуль: Алисон, Байцетич, Гомес, Конате, Робертсон, Милнер, Алькантара, Кейта, Эллиот, Гакпо, Салах.

    Челси: Кепа, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Кукурелья, Холл, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Зиеш, Хаверц.

    В последний раз команды встречались 14 мая 2022 года – финал Кубка Англии закончился со счетом 0:0, в серии пенальти выиграл «Ливерпуль».

    Коэффициенты:

    • Победа Ливерпуля – 2.01
    • Ничья – 3.90
    • Победа Челси – 4.10

    Где смотреть Ливерпуль – Челси

    Во сколько матч Ливерпуль – Челси

    Прогноз на Ливерпуль – Челси

    Источник: «Бомбардир»

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