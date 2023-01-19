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    «Какой-то абсурд». Акинфеев – о количестве компенсированного времени в матчах ЧМ-2022

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не поддерживает практику увеличения компенсированного времени, которая применялась на чемпионате мира в Катаре.

    – На турнире было на удивление много компенсированного времени...

    – Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это все.

    Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали.

    Мне кажется, это уже какой-то абсурд.

    • ЧМ-2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря.
    • Чемпионом стала Аргентина, победившая Францию в серии пенальти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12878

      Алексей З 1 час назад

      Не согласен.
      Все как пример вспоминают игру , где судья в первом тайме добавил 14 минут, но люди дорогие , там вратарю помощь оказывали столько же или даже больше.
      Это нормально ! Вы играть должны 90 минут , а не валяться и воду пить. Обратили внимания , что судья не настаивали чтобы помощь оказывали за пределами. Хочешь лежат на поле - пожалуйста , потом доиграем. Класс.
      Шум поднял матч-тв, сетка полетела. Ребята , это ваши проблемы, на рекламе все убытки вернёте.

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