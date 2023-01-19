«Какой-то абсурд». Акинфеев – о количестве компенсированного времени в матчах ЧМ-2022

Не согласен.
Все как пример вспоминают игру , где судья в первом тайме добавил 14 минут, но люди дорогие , там вратарю помощь оказывали столько же или даже больше.
Это нормально ! Вы играть должны 90 минут , а не валяться и воду пить. Обратили внимания , что судья не настаивали чтобы помощь оказывали за пределами. Хочешь лежат на поле - пожалуйста , потом доиграем. Класс.
Шум поднял матч-тв, сетка полетела. Ребята , это ваши проблемы, на рекламе все убытки вернёте.
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не поддерживает практику увеличения компенсированного времени, которая применялась на чемпионате мира в Катаре.
– На турнире было на удивление много компенсированного времени...
– Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это все.
Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали.
Мне кажется, это уже какой-то абсурд.
- ЧМ-2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря.
- Чемпионом стала Аргентина, победившая Францию в серии пенальти.
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