«Какой-то абсурд». Акинфеев – о количестве компенсированного времени в матчах ЧМ-2022

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не поддерживает практику увеличения компенсированного времени, которая применялась на чемпионате мира в Катаре.

– На турнире было на удивление много компенсированного времени...

– Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это все.

Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали.

Мне кажется, это уже какой-то абсурд.

ЧМ-2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря.

Чемпионом стала Аргентина, победившая Францию в серии пенальти.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно