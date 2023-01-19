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    Уткин рассказал о желании вернуться к работе комментатора

    Василий Уткин допустил возобновление своей комментаторской карьеры.

    «Не знаю, загадывали ли вы желание, но мне почему-то захотелось после сезона стримов и чемпионата мира в Катаре покомментировать.

    На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки: очень многое запоминаешь, о многом размышляешь чисто вербально, пока смотришь футбол.

    Не знаю, получится или нет», – сказал Уткин.

    • Уткин покинул «Матч ТВ» в феврале 2016 года.
    • В мае 2017-го он объявил о завершении карьеры футбольного комментатора, но впоследствии неоднократно комментировал матчи на разных каналах.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +511

      rac531 35 минут назад

      Абсолютно ангажированный диктор-пропойца, не разбирающийся в футболе)
      Особую ненависть испытывает к «Спартаку» в целом и к Промесу в частности)

      УТКИН
      «Спартаку нового тренера найти - одного дня достаточно. Быстро, четко, как два пальца Абаскаль, так сказать.»

      «Промес прилетел. Слушайте, какой-то он несвежий. Глаз мутный, улыбка вымученная» Rusioofball 24.02.2021

      «Промес будет избыточно утомлённым после перелёта из Амстердама в Москву. Действительно уже староватый, уже 29 лет. Мало ли, для кого-то уже идёт солидный возраст.» Чемпионат 25.02.2021

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