Уткин рассказал о желании вернуться к работе комментатора

Василий Уткин допустил возобновление своей комментаторской карьеры.

«Не знаю, загадывали ли вы желание, но мне почему-то захотелось после сезона стримов и чемпионата мира в Катаре покомментировать.

На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки: очень многое запоминаешь, о многом размышляешь чисто вербально, пока смотришь футбол.

Не знаю, получится или нет», – сказал Уткин.

Уткин покинул «Матч ТВ» в феврале 2016 года.

В мае 2017-го он объявил о завершении карьеры футбольного комментатора, но впоследствии неоднократно комментировал матчи на разных каналах.

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