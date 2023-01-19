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«Конкурс прогнозов» вернулся: анонсируем главные изменения

19 января 2023, 00:29
15

Вы ждали «Конкурс прогнозов», и он возвращается!

Во-первых, спасибо всем за ожидания и обратную связь по проблемам и пожеланиям, связанным с «Конкурсом прогнозов». Мы прочитали все и внимательно изучили.

Во-вторых, проанализировав все ваши слова и изменив кое-что в структуре «Конкурса прогнозов», мы торжественно объявляем о его возвращении. Вот главные изменения:

• Теперь в каждом туре будет до 10 матчей.

• Месяц – это один сезон «Конкурса прогнозов». За один месяц/сезон будет четыре тура. Когда еврокубки вернутся, туров за один сезон будет больше.

• У каждого пользователя будет 1000 стартовых болларов. Минимальная ставка – 100. Максимальная – 400.

• Ставить можно не на все матчи. Но остаток не переходит на следующий тур.

• Напоминаем, что завершения приема ставок на тур заканчивается за час до начала первого матча тура.

Ожидайте обновления – в ближайшее время появится расписание матчей первого тура первого сезона 2023 года. О других изменениях в «Конкурсе прогнозов» вы можете узнать в специальном чате игры.

Чтобы участвовать в «Конкурсе прогнозов», нужно перейти по ссылке

Источник: Бомбардир
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Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zra78
1674035824
Ну почему нельзя вернуть как было? Ваши изменения полностью убили азарт и борьбу...
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portero
1674036092
Отлично!!!!
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JTherry
1674036096
пошла жара..!)) КП вернулся..!
Ответить
vladik12
1674036327
Пошла жара!
Ответить
Наварх
1674036821
Это, конечно, хорошо. Может призы с конкурса прогнозов ЧМ для начала передадите победителям? А то не хорошо игнорить и кидать людей.
Ответить
zigbert
1674046982
Будем надеяться что КП станет на постоянной основе.
Ответить
Ziklop
1674064455
хорошая новость!
Ответить
ArReal
1674083006
Ну...давайте сразимся в честном бою - призы то годные?
Ответить
Dimon_black
1675132047
Интересная новость.
Ответить
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