«Конкурс прогнозов» вернулся: анонсируем главные изменения

Вы ждали «Конкурс прогнозов», и он возвращается!

Во-первых, спасибо всем за ожидания и обратную связь по проблемам и пожеланиям, связанным с «Конкурсом прогнозов». Мы прочитали все и внимательно изучили.

Во-вторых, проанализировав все ваши слова и изменив кое-что в структуре «Конкурса прогнозов», мы торжественно объявляем о его возвращении. Вот главные изменения:

• Теперь в каждом туре будет до 10 матчей.

• Месяц – это один сезон «Конкурса прогнозов». За один месяц/сезон будет четыре тура. Когда еврокубки вернутся, туров за один сезон будет больше.

• У каждого пользователя будет 1000 стартовых болларов. Минимальная ставка – 100. Максимальная – 400.

• Ставить можно не на все матчи. Но остаток не переходит на следующий тур.

• Напоминаем, что завершения приема ставок на тур заканчивается за час до начала первого матча тура.

Ожидайте обновления – в ближайшее время появится расписание матчей первого тура первого сезона 2023 года. О других изменениях в «Конкурсе прогнозов» вы можете узнать в специальном чате игры.