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    «Конкурс прогнозов» вернулся: анонсируем главные изменения

    Вы ждали «Конкурс прогнозов», и он возвращается!

    Во-первых, спасибо всем за ожидания и обратную связь по проблемам и пожеланиям, связанным с «Конкурсом прогнозов». Мы прочитали все и внимательно изучили.

    Во-вторых, проанализировав все ваши слова и изменив кое-что в структуре «Конкурса прогнозов», мы торжественно объявляем о его возвращении. Вот главные изменения:

    • Теперь в каждом туре будет до 10 матчей.

    • Месяц – это один сезон «Конкурса прогнозов». За один месяц/сезон будет четыре тура. Когда еврокубки вернутся, туров за один сезон будет больше.

    • У каждого пользователя будет 1000 стартовых болларов. Минимальная ставка – 100. Максимальная – 400.

    • Ставить можно не на все матчи. Но остаток не переходит на следующий тур.

    • Напоминаем, что завершения приема ставок на тур заканчивается за час до начала первого матча тура.

    Ожидайте обновления – в ближайшее время появится расписание матчей первого тура первого сезона 2023 года. О других изменениях в «Конкурсе прогнозов» вы можете узнать в специальном чате игры.

    Чтобы участвовать в «Конкурсе прогнозов», нужно перейти по ссылке

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +344

      Наварх 1 час назад

      Это, конечно, хорошо. Может призы с конкурса прогнозов ЧМ для начала передадите победителям? А то не хорошо игнорить и кидать людей.

      0
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      Рейтинг: +433

      Илья Егоров > Наварх 1 час назад

      Добрый день. Мы отправили письма победителям на почтовые адреса, на которые зарегистрированы их аккаунты на Бомбардире.

      Сегодня призеры, которые выиграли сертификаты Ozon и прислали нам согласие, получат свою награду. Остальные призы будем рассылать в порядке очереди.

      Спасибо, что играете. Никто никого не игнорирует и уж точно не собирается кидать!

      1
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      Рейтинг: +8722

      vladik12 1 час назад

      Пошла жара!

      2
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      Рейтинг: +28016

      JTherry 1 час назад

      пошла жара..!)) КП вернулся..!

      2
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      Рейтинг: +67015

      portero 1 час назад

      Отлично!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33485

      zra78 1 час назад

      Ну почему нельзя вернуть как было? Ваши изменения полностью убили азарт и борьбу...

      2
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      Рейтинг: +8722

      vladik12 > zra78 1 час назад

      Никуда не делся азарт.

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      Рейтинг: +53095

      MaxRnD > zra78 34 минуты назад

      Ром, это начисто написано, а чтобы вернуть, как было, нужен старый программист, связь с которым скорее всего утеряна

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