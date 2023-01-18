«Уважаю это в Прови». Тренер «Филадельфии» прокомментировал бойкот Проворовым разминки в форме с радужными цветами

Джон Торторелла, главный тренер клуба НХЛ «Филадельфия», прокомментировал отказ своего защитника Ивана Проворова выходить на разминку в форме с радужными цветами.
«Иван был верен себе и своим взглядам. Уважаю это в Прови.
Не собираюсь убирать игрока в запас», – сказал Торторелла.
- «Филадельфия» выиграла матч против «Анахайма», перед которым Проворов отказался разминаться, со счетом 5:2.
- Проворов отыграл 22 минуты, у него показатель полезности +1.
- 26-летний уроженец Ярославля Проворов выступает в США с сезона-2013/14.
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Источник: Sportsnet