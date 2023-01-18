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    «Уважаю это в Прови». Тренер «Филадельфии» прокомментировал бойкот Проворовым разминки в форме с радужными цветами

    Джон Торторелла, главный тренер клуба НХЛ «Филадельфия», прокомментировал отказ своего защитника Ивана Проворова выходить на разминку в форме с радужными цветами.

    «Иван был верен себе и своим взглядам. Уважаю это в Прови.

    Не собираюсь убирать игрока в запас», – сказал Торторелла.

    • «Филадельфия» выиграла матч против «Анахайма», перед которым Проворов отказался разминаться, со счетом 5:2.
    • Проворов отыграл 22 минуты, у него показатель полезности +1.
    • 26-летний уроженец Ярославля Проворов выступает в США с сезона-2013/14.

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    Источник: Sportsnet

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