«Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Проворов – об отказе разминаться в форме с радужными цветами

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов проигнорировал разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Сообщается, что причиной стал радужный цвет на разминочной форме – в поддержку ЛГБТ-сообщества. Проворов не захотел надевать такой свитер.

Игрок прокомментировал свой поступок.

«Я всех уважаю. Уважаю выбор людей. А мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Мое вероисповедание – русское православие. Извините, но я хочу разговаривать только о хоккее», – сказал Проворов.

«Филадельфия» выиграла матч со счетом 5:2.

Проворов отыграл 22 минуты, у него показатель полезности +1.

26-летний уроженец Ярославля Проворов выступает в США с сезона-2013/14.

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