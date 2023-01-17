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    «Вмешались политические вещи». Агент – о трансфере Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

    Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал трансфер нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    — Это действительно самый талантливый футболист Восточной Европы за последние десятилетия, или просто рынок перегрет?

    — Честно, я не могу что-то сказать о Мудрике. Если бы какой-то российский футболист перешел, то я бы мог прокомментировать. Думаю, что его непросто так оценили в такую стоимость. Я думаю, все равно какие-то политические вещи вмешались в это. А я бы не хотел комментировать политику. Наверное, за него бы не заплатили такие деньги и не хотели такие большие клубы, если бы он не был талантливым.

    • «Челси» заплатил за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 предусмотрены в виде бонусов.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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