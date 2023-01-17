Ориентировочные составы «Милана» и «Интера» на матч Суперкубка Италии.

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Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии (65 тысяч зрителей).

Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Тео Эрнандес – Исмаэль Беннасер, Томмасо Побега, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.

Интер: Андре Онана – Милан Шкриньяр, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Маттео Дармиан, Роберто Гальярдини, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко – Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.

Где смотреть матч Милан – Интер

Во сколько смотреть матч Милан – Интер

Прогноз на матч Милан – Интер