Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на матч Суперкубка Италии.

Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии.

Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.

Интер: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.

Ставь на матч, получив до 10000 рублей бесплатно за регистрацию

Коэффициенты:

Победа «Милана» – 2.94

Ничья – 3.50

Победа «Интера» – 2.66

Где смотреть матч Милан – Интер

Во сколько смотреть матч Милан – Интер

Прогноз на матч Милан – Интер