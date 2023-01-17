Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Милан» – «Интер»: составы на финал Суперкубка Италии, 18 января 2023

    Ориентировочные составы «Милана» и «Интера» на матч Суперкубка Италии.

    Ставь на матч, получив до 10000 рублей бесплатно за регистрацию

    • Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии (65 тысяч зрителей).

    Милан: Чиприан ТэтэрушануДавиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Тео ЭрнандесИсмаэль Беннасер, Томмасо Побега, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.

    Интер: Андре ОнанаМилан Шкриньяр, Франческо Ачерби, Алессандро БастониМаттео Дармиан, Роберто Гальярдини, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико ДимаркоЭдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.

    Где смотреть матч Милан – Интер

    Во сколько смотреть матч Милан – Интер

    Прогноз на матч Милан – Интер

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11