Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на матч Суперкубка Италии.
- Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии.
Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.
Интер: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро.
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.
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Коэффициенты:
- Победа «Милана» – 2.94
- Ничья – 3.50
- Победа «Интера» – 2.66
Где смотреть матч Милан – Интер
Во сколько смотреть матч Милан – Интер
Источник: «Бомбардир»