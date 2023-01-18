«Милан» и «Интер» сыграют в матче Суперкубка Италии.

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Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

Игра состоится в среду, 18 января.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:00 мск.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,90, на выигрыш «Интера» – 2,55. На ничью можно поставить за 3,50.

Прогноз на матч Милан – Интер