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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Милан» – «Интер»: Суперкубок Италии, 18 января 2023

    «Милан» и «Интер» встретятся в матче Суперкубка Италии. Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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    Ориентировочные составы:

    • Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Тео Эрнандес – Исмаэль Беннасер, Томмасо Побега, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.
    • Интер: Андре Онана – Милан Шкриниар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Маттео Дармиан, Роберто Гальярдини, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко – Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

    Судья: Фабио Мареска (Италия)

    • Матчей в сезоне: 7 (Серия А)
    • Желтые карточки: 38 (5,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 30

    Пять последних очных матчей команд: две победы «Милана», две ничьих, одна победа «Интера».

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.

    Коэффициенты:

    • Победа «Милана» – 2.94
    • Ничья – 3.50
    • Победа «Интера» – 2.66

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Милан – Интер

    Во сколько смотреть матч Милан – Интер

    Источник: «Бомбардир»

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