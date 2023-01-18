«Милан» и «Интер» встретятся в матче Суперкубка Италии. Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
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Ориентировочные составы:
- Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Тео Эрнандес – Исмаэль Беннасер, Томмасо Побега, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.
- Интер: Андре Онана – Милан Шкриниар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Маттео Дармиан, Роберто Гальярдини, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко – Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.
Судья: Фабио Мареска (Италия)
- Матчей в сезоне: 7 (Серия А)
- Желтые карточки: 38 (5,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 30
Пять последних очных матчей команд: две победы «Милана», две ничьих, одна победа «Интера».
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.
Коэффициенты:
- Победа «Милана» – 2.94
- Ничья – 3.50
- Победа «Интера» – 2.66
Прогноз на матч: обе забьют – да
Где смотреть матч Милан – Интер
Источник: «Бомбардир»