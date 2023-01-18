«Милан» и «Интер» встретятся в матче Суперкубка Италии. Игра пройдет в среду, 18 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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Ориентировочные составы:

Судья: Фабио Мареска (Италия)

Матчей в сезоне: 7 (Серия А)

Желтые карточки: 38 (5,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 30

Пять последних очных матчей команд: две победы «Милана», две ничьих, одна победа «Интера».

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – тогда «Милан» победил со счетом 3:2. Дубль в составе победителей сделал Рафаэль Леау.

Коэффициенты:

Победа «Милана» – 2.94

Ничья – 3.50

Победа «Интера» – 2.66

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Милан – Интер

Во сколько смотреть матч Милан – Интер