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    Во сколько смотреть матч «Милан» – «Интер»: Суперкубок Италии, 18 января 2023

    «Милан» и «Интер» встретятся в матче Суперкубка Италии.

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    Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

    Пять последних очных матчей команд: две победы «Милана», две ничьих, одна победа «Интера».

    • Игра состоится в среду, 18 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Начало – в 22:00 мск.

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,90, на выигрыш «Интера» – 2,55. На ничью можно поставить за 3,50.

    Где смотреть матч Милан – Интер

    Прогноз на матч Милан – Интер

    Источник: «Бомбардир»

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