«Милан» и «Интер» встретятся в матче Суперкубка Италии.

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Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

Пять последних очных матчей команд: две победы «Милана», две ничьих, одна победа «Интера».

Игра состоится в среду, 18 января.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 22:00 мск.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,90, на выигрыш «Интера» – 2,55. На ничью можно поставить за 3,50.

Где смотреть матч Милан – Интер

Прогноз на матч Милан – Интер