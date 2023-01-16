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    Леброн Джеймс – второй игрок в истории НБА, достигший отметки в 38 тысяч набранных очков

    В НБА состоялся матч между «Лейкерс» и «Филадельфией». Звезда лос-анджелесской команды Леброн Джеймс набрал 35 очков, сделал 8 подборов и отдал 10 передач.

    Леброн стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 38 тысяч набранных очков за карьеру.

    Рекорд по очкам принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

    • 38-летний Джеймс выступает в НБА с 2003 года.
    • Он играл в составе трех команд: «Кливленд», «Майами» и «Лейкерс». Со всеми он побеждал в лиге.

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    Источник: «Бомбардир»

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