Леброн Джеймс – второй игрок в истории НБА, достигший отметки в 38 тысяч набранных очков

В НБА состоялся матч между «Лейкерс» и «Филадельфией». Звезда лос-анджелесской команды Леброн Джеймс набрал 35 очков, сделал 8 подборов и отдал 10 передач.
Леброн стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 38 тысяч набранных очков за карьеру.
Рекорд по очкам принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
- 38-летний Джеймс выступает в НБА с 2003 года.
- Он играл в составе трех команд: «Кливленд», «Майами» и «Лейкерс». Со всеми он побеждал в лиге.
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Источник: «Бомбардир»