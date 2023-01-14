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  • ФИФА давала указания вещателю ЧМ-2022, как нужно показывать Инфантино во время матчей

ФИФА давала указания вещателю ЧМ-2022, как нужно показывать Инфантино во время матчей

14 января 2023, 23:05
2

У производителя трансляций матчей чемпионата мира-2022 была инструкция, как нужно показывать президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Производителям трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Катаре (HBS) были даны инструкции со стороны ФИФА, согласно которым главу организации в трансляции необходимо было показывать минимум один раз, запрещалось показывать Инфантино с мобильным телефоном в руках», – сообщил журналист Василий Конов со ссылкой на газету The Times.

  • Турнир выиграла Аргентина.
  • Впервые ЧМ прошел на Ближнем Востоке.
  • Следующий ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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Maxi_7
1673730176
Инфантильненько.)
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САДЫЧОК
1673988255
Зачем , эту хрень вообще нужно было показывать ?!
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