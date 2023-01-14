ФИФА давала указания вещателю ЧМ-2022, как нужно показывать Инфантино во время матчей

У производителя трансляций матчей чемпионата мира-2022 была инструкция, как нужно показывать президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Производителям трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Катаре (HBS) были даны инструкции со стороны ФИФА, согласно которым главу организации в трансляции необходимо было показывать минимум один раз, запрещалось показывать Инфантино с мобильным телефоном в руках», – сообщил журналист Василий Конов со ссылкой на газету The Times.

Турнир выиграла Аргентина.

Впервые ЧМ прошел на Ближнем Востоке.

Следующий ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика.

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