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    ФИФА давала указания вещателю ЧМ-2022, как нужно показывать Инфантино во время матчей

    У производителя трансляций матчей чемпионата мира-2022 была инструкция, как нужно показывать президента ФИФА Джанни Инфантино.

    «Производителям трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Катаре (HBS) были даны инструкции со стороны ФИФА, согласно которым главу организации в трансляции необходимо было показывать минимум один раз, запрещалось показывать Инфантино с мобильным телефоном в руках», – сообщил журналист Василий Конов со ссылкой на газету The Times.

    • Турнир выиграла Аргентина.
    • Впервые ЧМ прошел на Ближнем Востоке.
    • Следующий ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    14.01.2023 23:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2153

      Maxi_7 11 минут назад

      Инфантильненько.)

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